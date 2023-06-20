富士達保經於14日在台中舉辦首屆富士達羽球盃，吸引百位業務同仁踴躍組隊參賽，熱情支持公司活動。每位業務跳脫平時西裝革履的專業形象，換上運動服裝，以獲獎為目標展現出色球技與團隊合作默契，歷經四小時廝殺，最終首屆冠軍由台中八區部奪下，台中二區部、台中十二區部則居亞軍及季軍寶座。

富士達保經董事長廖學茂表示，富士達保經以促進員工的健康與幸福感為目標，時常舉辦多項員工福利活動以及業績獎勵活動，凝聚公司內部團隊的向心力和活力。

這次活動對於富士達而言，是一個倡導職場運動風氣的重要里程，透過比賽不僅展現團結合作，在賽前的準備與規律練習也燃起了大家追求健康生活的熱情。廖學茂強調，身體健康作為事業成功的基石之一，健康的身心狀態不僅能提高工作效能，還能增加生活品質，這也是公司一直以來推崇的理念，同時，也深信員工的健康與幸福感是創造成功企業的關鍵之一。

富士達保經一直致力於提供業務最好的福利與資源，讓每個人在經營保險事業上，都能獲得最好的支援，例如：優良的業務制度，確保每位業務在職場升遷的發展性；高額的財務補助，讓剛加入富士達的夥伴以循序漸進的方式，達成專案目標輕鬆領取補助；完善的教育訓練，獨創「五大學院、三大研究所」課程機制，提供媲美保險公司等級的專業課程，邀請業界名師及頂尖業務，攜手分享專業知識和技能；全面的AI金融科技應用，提高獨立作業的效率與能力，同時也給予客戶更優質的保險服務。

富士達保經在打造健康活力職場上不遺餘力，每年贊助Challenge Taiwan國際鐵人三項賽事，並鼓勵業務組隊參加。今年廖學茂親自隊集結近30位員工，組成8隊參加51.5標鐵接力賽，其中更奪下接力男子組冠軍及季軍的佳績。未來富士達保經也將持續推動職場運動風氣，打造健康和事業結合的新環境，激勵業務不斷挑戰自我，追求卓越，期盼幫助每一個對保險業有熱忱的人，實現個人和事業的雙重成長。