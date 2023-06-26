小嘉經8年努力，今年轉銜至快樂襪子店擔任儲備店長，翻轉自己的人生。(台中市府提供)

今年38歲、患有思覺失調的「小嘉」，大學畢業後曾進入餐飲業工作，卻因精神狀況不佳無法持續，她8年前獲台中市府勞工局協助，到「瑪利MAMA．手作麵包」接受庇護性就業，經持續努力，不但成為咖啡職人，更從受助者轉身成為助人者，今年更轉銜至快樂襪子店擔任儲備店長，翻轉自己的人生。

勞工局指出，小嘉因思覺失調症，面對客人容易感到焦慮不安，且遇到事情容易退縮與抗壓性低落，她在餐飲業、麵包店工作期間，就曾因打破水杯而必須打電話向媽媽「求救」，勞工局評估她的情況，協助派案瑪利MAMA手作麵包商店，逐步帶領她突破心防。

「瑪利MAMA．手作麵包」店長蕭百珍說，小嘉剛到庇護工場時對自己很沒有信心，就業服務員為她擬定輔導計畫，像是針對環境清潔的部分，就依照「一收二擦三定位」SOP，教導她按照口令先收碗盤、擦拭桌子、再將椅子定位，之後再教導她盤點貨物、飲料及櫃檯收銀等各項工作。

蕭百珍說，小嘉在最初幾年的工作情況仍不是很穩定，曾有次客人預訂40杯果汁，儘管事情都準備好了，她在面對客人時仍緊張到無法思考、甚至觸發身體平衡失調，但經過自立倡議課程、在職講座引導情緒管理等各項輔導，再嘗試放手讓她自己面對，並安排小嘉到社區當志工，逐漸建立起她的信心。

經過持續培訓，小嘉也再「瑪利MAMA．樂咖啡」品牌創立時獲推薦為學習手沖咖啡者，她勇敢接受挑戰，在沖煮咖啡的「悶」與「蒸」淬鍊中學得一手好功夫，成為咖啡職人，且今年她再度跨出框架，轉銜至快樂襪子店。

台中市府勞工局長張大春表示，社會角落有許多身心障礙者無法進入一般職場，「庇護工場」成為他們的過渡性職場，培訓他們成為有適應力的工作者，最終目標回歸就業市場，小嘉就是成功案例，現在可一人身兼咖啡職人、接單、銷售、倉儲管理、參訪導覽等多種工作，都有很好表現。