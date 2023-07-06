匯豐銀行表示，使用量子密鑰分發連接位於金絲雀碼頭的全球總部，以及伯克希爾的數據中心，以探索新技術如何防禦未來的網絡威脅和量子攻擊。匯豐銀行去年為客戶處理45億筆付款，估計價值3.5兆英鎊，這些電子支付依靠加密來保護客戶和企業，以免受到網絡攻擊。

匯豐銀行和匯豐歐洲執行長Colin Bell表示，擁有安全可靠的運營和有彈性的網絡安全，「匯豐必須保持領先地位」。匯豐銀行的量子戰略包括量子密鑰分發（QKD）和後量子密碼學（PQC）的試驗。匯豐銀行還在探索量子計算在優化、模擬和機器學習方面的應用。

匯豐銀行為此項試驗，需要招募訓練有素的專家，並投資於強大的戰略合作夥伴關係，以探索如何把量子技術開發時加以部署。匯豐銀行的量子科學家、網絡犯罪專家和金融專家，將能夠更好地分析強大的量子計算機帶來的潛在威脅，並製定保護敏感信息的策略。

匯豐銀行的量子戰略包括量子密鑰分發（QKD）和後量子密碼學（PQC）的試驗。 匯豐銀行還在探索量子計算在優化、模擬和機器學習方面的應用。