車隊半夜沿街燃放煙火擾民，嫌犯到案詭辯為女友慶生。

新北市中和區秀朗路三段巷內本月28日晚間11時許突然傳出隆隆砲聲夾帶火光，民眾受驚嚇探頭查看，見數輛自小客車組成的車隊，在巷內施放煙火，民眾立即向警方報案，中和警分局派員趕抵時車隊已離開，警方循線追查，3小時內查緝8車9人到案，帶頭20歲廖姓男子聲稱是為女友慶生，但警方對說法存疑，偵訊後除依社會秩序維護法究辦外，也將深入追查有無涉及糾紛與幕後主使者。

警方在現場查扣9支已燃放的煙火。（警方提供）

中和分局表示，當夜警方獲報秀朗路三段巷內有民眾沿街燃放鞭炮，警方到場時，犯嫌均已離開，現場查扣已燃放完畢的煙火共9支，後經調閱路口監視錄影器，3小時內查緝9名嫌疑人到案說明，年齡在20歲至25歲之間。嫌疑人廖姓男子供稱，是幫女友慶生而燃放煙火。

警方表示，嫌犯說法疑為推脫之詞，恐動機並不單純，全案除依違反社會秩序維護法究辦，後續將擴大追查是否另有糾紛及幕後教唆者，對於不法分子絕對嚴辦。