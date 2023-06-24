當地各處路口、住家監視器畫面曝光，只見氣爆當下有大量鷹架、鐵架、窗戶等物品從高處墜落，地面全是碎片。（消防局提供）

竹北市中正東路一處大樓今（24）早發生瓦斯氣爆火警，9到11樓住家竄出濃煙，一名16歲少年睡夢中遭炸傷，全身超過8成燙傷送醫插管中，事件共釀3傷；事發原因是整壓站的軸流閥有雜物跑入，皮膜受損導致壓力過高外洩，三民路、中正東路及博愛街的住家都有外洩情形，路口監視器更拍下氣爆驚悚瞬間。

當地各處路口、住家監視器畫面曝光，只見氣爆當下有大量鷹架、鐵架、窗戶等物品從高處墜落，地面全是碎片，另處辦公室則是爆炸瞬間湧現大量粉塵，還有路口監視器曝光爆炸瞬間，只見整排住家的物品掉落在前方路面上，路過行人聽到巨響又見到路面大量碎裂物，紛紛嚇壞快步逃離。

當地各處路口、住家監視器畫面曝光，只見氣爆當下有大量鷹架、鐵架、窗戶等物品從高處墜落，地面全是碎片。（消防局提供）

當地各處路口、住家監視器畫面曝光，只見氣爆當下有大量鷹架、鐵架、窗戶等物品從高處墜落，地面全是碎片。（消防局提供）

竹北市中正東路一處大樓發生瓦斯氣爆火警，9到11樓住家竄出濃煙，一名16歲少年睡夢中遭炸傷，全身超過8成燙傷，送醫插管中。（警消提供）

竹北市中正東路一處大樓發生瓦斯氣爆火警，9到11樓住家竄出濃煙，一名16歲少年睡夢中遭炸傷，全身超過8成燙傷，送醫插管中。（警消提供）

竹北市中正東路一處大樓發生瓦斯氣爆火警，9到11樓住家竄出濃煙，一名16歲少年睡夢中遭炸傷，全身超過8成燙傷，送醫插管中。（翻攝自記者爆料網）

中正東路該處大樓因氣爆發生火警，9樓住戶一名16歲少年睡夢中遭炸傷，全身80％燒燙傷，轉送林口長庚醫院插管救治，姊姊母親也有輕傷；瓦斯公司表示，竹仁國小旁的整壓站軸流閥因有雜物跑入，造成皮膜受損，壓力過高，用戶在使用瓦斯點火時造成火警和瓦斯外洩，目前已將主要開關關閉。

該棟大樓主要是9到11樓住家發生火警，黑色濃煙將大樓外牆熏得焦黑，消防局獲報統計瓦斯漏氣案件有15件及住宅火警12件，區域大致發生在三民路、中正東路及博愛街；大樓主委表示，今年社區消防檢查才剛完成，不太可能消防系統出問題，直言「政府真的要出面處理」。