美國戰機今年2月在大西洋上空擊落1顆中國偵察氣球，美國國防部今天表示，這顆偵察氣球飛越美國領空時未蒐集到情報資料。

法新社報導，美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）說：「這是我們目前的評估，這顆氣球經過或飛越美國上空時，並未蒐集到（情資）。」

賴德表示，美國「採取措施以減輕」這顆氣球的情資蒐集，「當然，我們所做的努力有助於此」，但他未進一步解釋。

今年1月底至2月初，這顆裝置大量電子設備的巨型氣球從美國西北部的阿拉斯加州飛至東部的南卡羅來納州，途經敏感的軍事設施上空，令人憂慮北京正攫取重要情資。

美軍2月4日在南卡羅來納州外海上空擊落這顆氣球，然後在大西洋打撈上岸，此後一直在研究分析。

這起事件引發北京和華府之間新一波緊張局面，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）2月取消籌備已久的中國訪問行程，而這趟中國行目的原本是要改善雙邊關係。

中國矢口否認這顆氣球是為了蒐集情資，並稱它進入美國領空時偏離了航線。

當時1名美國官員說，這顆氣球有多個天線，包括1組可能用來蒐集通訊和地理定位的配置。這名官員表示：「這顆氣球配備足夠大的太陽能面板，可產生必要電力，以運行多個主動蒐集情報的感測器。」

本月稍早，在布林肯重新安排訪問北京之前，白宮刻意淡化整起偵察氣球事件的影響。

總統拜登說：「我認為（中國）領導階層不知道它在哪裡，不知道裡面有什麼，也不知道發生了何事…我想這比有意為之更令人尷尬。」