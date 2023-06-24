新北市三峽區、鶯歌區、樹林區今下午出現豪大雨，市府緊急三級開設，請各局處、災防辦強化三級人員進駐災害應變中心，同步開設三峽區及鶯歌區災害應變中心。其中，鶯歌建國路和中正一路口受豪雨影響，路面破損約50公尺，鶯歌區公所已緊急派員搶修，預估今晚12時可恢復通行。

鶯歌區公所指出，目前建國路靠近中正一路口，因破損約封閉50公尺，暫時無法通行，但中正一路交通未受影響，預計今晚施工後即可通車，至於其餘地區目前未有災損狀況。