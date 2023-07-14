綜藝大哥徐乃麟（乃哥）兒子徐新洋去年520向俄籍女友宋蕊安（Soa）求婚成功，終於要在今年9月23日舉辦婚禮，今（14日）喜帖曝光，徐乃麟透露席開30桌，會邀藝人參加，胡瓜和曾國城都是受邀嘉賓；另外，徐乃麟表示兒子婚禮砸上百萬元，也是由他全部買單。

徐新洋與俄籍女友宋蕊安去年520宣布求婚成功消息後，就不斷被問何時舉辦婚禮，今日二人百萬婚禮喜帖終於曝光，簡約又有設計感，清楚寫著新郎、新娘和雙方家長；而婚禮辦在台北美福大飯店，將於9月23日晚間6點開席。

徐新洋喜帖曝光。（圖／艾迪昇提供）

而徐乃麟先前曾透露，女兒結婚想要低調，所以這次兒子辦婚禮費用「能花就花」，花費上百萬元跑不掉，最重要的是全部都是他買單，還會邀請好友曾國城和胡瓜；另外已經是「最帥阿公」的徐乃麟，被問到何時想當「最帥爺爺」，他只透露徐新洋不急著做人，所以一切隨緣。

原來徐乃麟女兒徐廷瑀2020年底結婚後，去年2月徐新洋在IG曬出妹妹舊照，同時宣布「我當舅舅啦」，恭喜妹妹與妹夫，也代表徐乃麟成了「阿公」，當時徐新洋也被網友虧，「什麼時候讓徐乃麟當爺爺？」