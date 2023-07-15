王菲前夫51歲李亞鵬去年二婚和世界小姐出身的海哈金喜再度走入家庭，並生下一女，近日海哈金喜突然在網上發飆，指有酸民稱李亞鵬基因有問題，導致一歲多的女兒頭禿、行動有障礙，海哈金喜回應：「請問你們還配做個人嗎？拿一個孩子的健康造謠」，並表示以後不會再姑息，見到哪家自媒體亂報就告哪家。

海哈金喜近日大動作拍影片拒絕網路暴力，她表示平時一些閒言閒語針對他們大人就算了，沒想到最近有自媒體盯上她和李亞鵬的女兒，下標說：「李亞鵬二婚女兒疑患基因病，頭頂變禿走路不協調，疑父親基因不好」、「又是先天病？李亞鵬二女兒長期手脫皮」等等，她表示這些傳聞都是子虛烏有，更何況是拿一個一歲多的小孩做文章，引來網友支持她，但也有人建議：「建議不要曝光小孩比較好」。

李亞鵬去年二婚。（圖／中時資料照片）

今年4月，李亞鵬打破沉默，承認網上關於他欠債的傳聞是真的，據《新浪娛樂》報導，李亞鵬和哥哥李亞煒被原告是泰和友聯公司控告，指曾投資李亞鵬兄弟公司但週期3年滿後並未拿到談好的收入4000萬人民幣，經過一、二、再審及發回重審後，最後北京朝陽法院判定需強制執行，李亞鵬兄弟需還清債務。

海哈金喜出聲保護女兒。（圖／翻攝自劇綜Talk微博）

李亞鵬進一步說：「現在面臨的困難遠不止這四千萬，過去幾年我的企業一直在苦苦支撐，十年沒有裁過員工的我終於在去年底開始大量裁員約200人，至今還欠付很多員工的補償金」，他認為欠債還錢天經地義，也在這黑暗時期發現自己的能力不足，過去辦學校、辦教育都只是妄想，如今他在外地靠直播賣茶賺錢還債，老婆則一人在老家照顧女兒，夫妻倆暫時分隔兩地，卻突然遭亂傳女兒得遺傳性疾病，也難怪海哈金喜為母則強，為女兒強硬出聲，要求酸民別再欺負孩子。

海哈金喜揚言未來提告造謠自媒體。（圖／翻攝自劇綜Talk微博）

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