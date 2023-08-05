藝人夏克立與黃嘉千16年異國婚姻進入司法程序，雙方多次互相指責對方，像夏克立便透露因官司問題接不到工作，還因為在加拿大被控家暴遭羈押，搞到出獄時只有手機跟錢包，一度跟流浪漢睡在橋下，對此，黃嘉千友人3日爆料夏克立其實有房子跟存款，卻裝窮賣慘，對此，夏克立氣得拍片回應了。

夏克立表示黃嘉千方說他有3間房子，但其實是4間房子，分別為魁北克湖邊的房子、出租中的房子、位於溫哥華的房子，另一間則是黃嘉千前年堅持買下的房子，共貸款190萬加幣(約新台幣4506萬元)，沒想到買完房子一個月，他就因家暴案被逮捕，接著開始進行離婚訴訟，原本戶頭的50萬加幣(約新台幣1186萬)被凍結，且形象受到影響，長達20個月沒工作，財務狀況十分窘迫。

夏克立表示本想賣溫哥華的房子來償還新房的貸款，然而由於家暴案的關係，賣房子得經過伴侶同意，但黃嘉千不願意簽字，如今只能持續向銀行借錢還房貸，還得面對從1.5%上漲至6.7、7.2%的利息，換算下來，一個月就要9000加幣(約21萬新台幣)，現在預計把新房子以5000加幣(約11萬新台幣)租出去，卻仍是杯水車薪。

最後，夏克立強調自己真的有負債，隨後向爆料人喊話，如果要指控他，務必拿出證據。

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。