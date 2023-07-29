陳昊森與李沐在靈異奇幻愛情喜劇《地獄里長》飾演恩愛小夫妻，首次合作就要在戲裡愛得刻骨銘心，剛開始知道對手演員是對方時，都不約而同心想，「天啊！我可以嗎？」兩人經歷前製期一起上課，到拍攝告白戲、親密戲、爭執戲後，逐漸培養出好默契。

花絮中陳昊森透露開拍前李沐放話一定要變成「最會演床戲的CP」，李沐笑著形容：「拍攝時我們有一種從容赴死的心情！」面對親熱戲碼，兩人專業地先溝通與排練拍攝的動線，力求拍一次就過關。

陳昊森（左）與李沐初次合作演夫妻，劇中的淒美愛情令人動容。（風起娛樂提供）

陳昊森為詮釋患有聽障的總舖師，不僅表演時將舌頭捲到旁邊，連料理的切雕技法也都在學習後親自上陣。李沐相當驚喜陳昊森的演出，「以前對昊森的印象是很活潑調皮，但這次在拍攝現場經常能感覺到他頭上有一片很陰鬱的烏雲籠罩，他連悲傷的時候都要用大舌頭表達情緒，所以覺得他能演冠軍這個角色很厲害，看見另一面的他。」

陳昊森（左）劇中深愛老婆李沐，小倆口將面臨生離死別的抉擇。（風起娛樂提供）

本週小倆口將面臨生離死別的抉擇，劇中透過林哲熹遞來兩枚硬幣，讓陳昊森在病房內擲筊問已經彌留的李沐是否要選擇離開，花絮裡可以看見在場所有人都演到落淚，陳昊森回憶：「不管是角色或我自己從來沒有想過，有一天要去簽字放棄急救最愛的人，看她躺在那裡我卻無能為力，心裡真的很難過，李沐可能也感受到我很緊張，會握握我的手，讓我知道身邊的人都在給我力量。」

曾之喬以絕美造型霸氣登場，完美了地獄「愛情殿」的樣貌 。（風起娛樂提供）

李沐說當時下意識克制不住自己去反握陳昊森的手，才突然想到，自己是在昏迷狀態。在旁目睹一切的嚴正嵐也管不住眼淚，「那場戲真的好可怕，拍幾次就哭幾次，其實我根本不用哭，但現場真的太動人了。」