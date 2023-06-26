夏于喬（左起）、宋芸樺造訪民宿，林心如、陳昊森、陳意涵、楊謹華等人開心接待。（TVBS提供）

楊謹華（左前起）、陳意涵、林心如，陳昊森（右前起）、夏于喬、宋芸樺在台東度過開心又愜意的假期。（TVBS提供）

集結林心如、陳意涵、周興哲、陳昊森、章廣成的TVBS實境節目《光開門就很忙了》25日首播，收視高點落在夏于喬、宋芸樺造訪，好友兼活動組長的陳意涵精心安排一係列活動，結果卻被集體拒絕，衝出大廳委屈喊：「他們不團結，說不要去，大不了我自己去。」

陳意涵得知收視率後相當開心，「都是『笑』果啦！謝謝大家喜歡，活動組長就是要讓客人玩好玩滿。」總製作人林心如在首播後與章廣辰、陳昊森在社群開直播，與千位觀眾分享民宿經營，也意外爆出許多秘辛。林心如透露自己第一次這麼長時間待在台東，非常療癒、漂亮，而且大家下班之後，會一起聚在女生宿舍聊天放鬆；章廣辰爆料：「我們男生宿舍都是不講話的。」

陳昊森第一次帶狗狗短短錄製節目，抵達第一天很擔心短短不適應，還好牠很快熟悉。近日店狗短短的宣傳影片曝光後，受到許多網友喜愛，甚至還有網友請陳昊森為短短開粉絲團，直播中也有不少觀眾詢問「短短呢」，陳昊森為此吃味表示：「實境秀大家可以注意在人身上，不然以後直播找短短就好。」林心如笑虧他：「那你應該要好好想想，怎麼你在這，大家還是在意短短」。

本集節目中，夏于喬與章廣辰撞衫，也成為亮點之一，還被眾人虧是穿情侶裝，而夏于喬與劉品言私下感情好，夏于喬說：「他在《華燈初上》是言言戲裡的男友，我要把照片傳給言言。」笑翻眾人。