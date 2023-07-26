美國職籃NBA球星詹姆斯長子布朗尼練球時心臟驟停，國內醫師推測，可能是遺傳性心律不整導致，民眾若有常心悸或家族中曾有人年紀輕輕就猝死等情形，都建議檢查追蹤。

美國多家媒體報導，美國職籃NBA球星詹姆斯（LeBron James）的18歲長子布朗尼（Bronny James），近日在與他的大學球隊練球期間心臟驟停，在緊急送醫後目前狀況穩定。

消息一出引發各界關注，台北榮民總醫院內科部心臟內科主治醫師張世霖今天接受媒體電訪表示，就目前狀況來看，推測可能是因為基因問題導致心肌病變所產生的遺傳性心律不整，造成心臟驟停，不少運動員因此猝死。

張世霖進一步解釋，通常是因激烈運動誘發，原理是心臟肌肉間連結的腱結，基因突變斷裂被脂肪取代，心臟多了很多脂肪，心臟電流過不去而產生短路，造成心律不整，好發年紀在20到30歲左右。

張世霖表示，遺傳性心律不整發生率跟種族有關，往往猝死才發現，但國人習慣不喜歡解剖，若猝死也不確定是否為這個疾病，目前國外發生比例較高，所以都會建議運動員接受基本的心電圖、心臟檢測等，若確認為遺傳性心律不整，運動員生涯很可能告段落。

由於運動會誘發交感神經興奮，會刺激心臟內物質，張世霖直言，如果臨床遇到有類似問題的民眾，還是會建議減少激烈運動，建議找專業醫師透過心電圖或用最新的AI方式，初步篩檢是否為致命性心律不整。

張世霖強調，一旦診斷出來，若不儘早處理，甚至可能在30到40歲就早逝，但如果有正確診斷並給予專業治療或是裝體內去顫器，是可以活很久的。

張世霖提醒，民眾如果出現常心悸、心臟跳動不規則、休息時候不明心跳會加速等症狀，或是家族遺傳、家族有人曾年紀輕輕猝死等家族史，都建議進一步檢查並追蹤。（編輯：陳政偉）1120726