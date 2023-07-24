維斯塔潘(Max Verstappen )23日晚間登場的F1匈牙利大獎賽奪下勝利，這不僅是他本季第9勝，更為Red Bull車隊創下跨季12連勝，打破F1歷史跨季連勝紀錄。他在首圈起跑時超越漢米爾頓(Lewis Hamilton)，並輕鬆拉開差距一路保持領先，最終贏下這場指標性的勝利。Red Bull另一名車手培瑞茲(Sergio Pérez)奮力追趕，最終獲得第三名回歸頒獎台。

荷蘭車手維斯塔潘開賽後在1號彎的攻防戰中取勝，利用漢米爾頓啟動緩慢的時機，在首個彎道內超越對手，並逐圈拉開距離、保持領先，最終贏得他個人2023年一級方程式世界錦標賽的第9場勝利及近期的7連勝，為Red Bull車隊追平McLaren車隊在1988年創下的11連勝紀錄，並以12場跨季連勝紀錄打破F1歷史紀錄。維斯塔潘除了為車隊破紀錄之外，他的分站冠軍獎盃也意外被McLaren車手Lando Norris打破，成了網路上熱議的場邊花絮。

另一位Red Bull車手培瑞茲在英國銀石車道取得第6名後，在匈牙利大獎賽的賽事上回歸頒獎台，車手總成績仍位居第二，將自己的賽季重新拉回正軌。他指出最初使用硬輪胎相當棘手，尤其是在第一圈，但最終結果不錯，輪胎在長時間內表現良好，之後換上中性輪胎後得以保持水準之上的表現。

締造歷史的維斯塔潘表示，「起步對我來說是很重要的，讓我能更好控制我的輪胎，延長他們在賽道上的運轉壽命。我覺得今天賽車的狀態非常良好，即使溫度升高也能繼續保持正確的平衡。我覺得人們可能忘了能連勝12場比賽是非常不容易的，但我期許我們不會就此止步。我們會持續進步，我也會繼續挑戰自己！」

提到被意外打破的獎盃，維斯塔潘則笑說「今天是很完美的日子，好吧，算是接近完美。我想我會要求McLaren賠償我新的獎盃！因為Lando說是我的問題，晚點來看影片回放，看到底是誰破壞了它。」

Red Bull車隊負責人霍納(Christian Horner)表示，「我小時候看著Ayrton Senna 和Alain Prost為McLaren-Honda車隊取得了11連勝，便明白這是很不可思議的成就，而現在我們竟然能超越了紀錄！這是歷史性的時刻，對我們來說意義非凡，也絕對不會將這一切視為理所當然。培瑞茲今天的表現展示他真正的實力，為他的下一場賽事取得信心；維斯塔潘再次展現驚人表現，彷彿與車子融為一體，我們正在見證一位賽車手步向巔峰。」