紐約洋基上周遭到天使3連戰橫掃，接著碰上全聯盟最弱的皇家，3戰皆捷算是彌補了對天使的敗績。卡彈達到45場的洋基一壘手雷佐（Anthony Rizzo）終於開轟，他比喻「我不是溺水的人，只是困坐船上等待起風的人。」雷佐不僅開轟一吐悶氣，還是單場4支4的完美演出，幫助洋基8比5贏下最終戰。

對於前半季的失望戰績，洋基開除打擊教練，雇用退役的打擊好手凱西（Sean Casey）接任。凱西12年大聯盟生涯的打擊率0.302，或許可以提供更多幫助。

洋基還找回了老朋友派提特（Andy Pettitte）擔任顧問，他是洋基帝國時代的名投手，拿過5次世界大賽冠軍。派提特先前回老家德州帶球隊，現在重返洋基讓總教練布恩（Aaron Boone）非常開心，布恩說：「我從不希望他離開，我等他好久了。」派提特的46號球衣獲得洋基永久退休的榮譽。

首局下洋基就打開攻勢，托瑞斯（Gleyber Torres）兩分炮揭幕，雷佐後面追加長打，單局4分奠定勝基。第3局雷佐轟了久違的全壘打，振奮不已，走出他生涯最長打席沒有開轟的低潮。皇家悲情投手萊爾斯（Jordan Lyles）吞下第12敗，他是大聯盟百年來首位「開季連續15場登板都輸球的先發投手」。