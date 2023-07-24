前日本桌球選手福原愛曾獲得不少桌球公開賽女單冠軍，也備受粉絲喜愛，但她自從離婚後，被拍到與一位橫濱男互動甚密，還遭橫濱男前妻提告求償後，形象重創；如今世界桌球職業大聯盟（World Table Tennis，WTT）賽事將首次於日本舉行，其中福原愛擔任日本區總經理一事，引發許多人不滿。

福原愛自前年捲入不倫戀疑雲後，即使演藝事業與形象一落千丈，但似乎不影響她在桌球界的地位，而日本近期將首次舉辦WTT系列賽，擔任日本區總經理的她表示，正積極籌備中，希望大家多多支持。

對此，不少網友反彈「福原愛應該盡力解決私人問題，避免對桌球界造成負面影響」、「她給人的印象不太好耶」此外，有人認為福原愛的奧運前隊友，也就是5月退役的石川佳純，比她更適合擔任此職位。

事實上，福原愛在形象破滅後收入銳減，據日媒《女性自身》報導，她擔任沖繩桌球隊Asutida社外董事的酬勞約125萬日圓（約新台幣27萬元），而在日媒整理的「擔任社外董事的低薪名人」名單中，可見福原愛以125萬日圓排名在收入最低的榜首。