桌球界金童玉女江宏傑與福原愛過去被外界視為「模範夫妻」，怎料，從2021年3月爆出婚變到同年7月宣布離婚，震驚社會大眾。離婚2年後雙方卻無法好聚好散，江宏傑今（27日）在律師陪同下赴日開記者會討公道，控訴福原愛失聯未履行法院判決；不同於台日網友替江宏傑抱不平，陸網友一面倒挺福原愛，還狂刷「軟飯男」3字批評江宏傑。

江宏傑昨（26日）晚間透露赴日開記者會，正面開戰前妻福原愛；江宏傑今日在日本律師大淵愛子、台灣律師徐崧博陪同下，在記者會上表示已收到日本法院判決結果，「內容是法院要求福原愛小姐（因涉及兒少權益，不予刊載），我想表達真的很感謝日本法院的裁判，我也希望可以快點（因涉及兒少權益，不予刊載）。」但福原愛卻告訴他不會執行法院命令，不安之下才動身飛日本，報告目前的狀況。

在記者會上江宏傑一度落下男兒淚，哽咽地說，「這件事堅持了非常久，謝謝大家支持著我，我還會繼續努力」。對此，觀看記者會直播的台日網友都心疼江宏傑，不過，微博上大陸網友卻幾乎瞎挺福原愛，在直播留言下狂刷攻擊江宏傑的難聽字眼，尤其用「軟飯男」批評他，認為他離婚後還來蹭福原愛。