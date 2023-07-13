今年有4所大專校院申請112學年調漲學雜費，教育部今天公布審議結果，國立中正大學及私立南開科大獲准調漲0.53％，但不准國立聯合大學調漲，私立南亞技術學院則自己撤回申請案。

教育部對於大專校院學雜費基本調幅係參酌學校教學成本及受教者負擔能力，並依行政院主計總處公布之消費者物價指數年增率、平均每戶可支配所得年增率、受雇員工薪資年增率進行核算，112學年學雜費基本調幅上限為0.53％。目前公立大學每學期學雜費約3萬元、私立5.5萬，112學年最多分別只能漲159元、292元。

之前有中正大學、南開科大、聯合大學及南亞技術學院等4校申請學雜費調漲，教育部在7月4日進行審議，並在今天公布結果，最後僅中正大學及南開科大獲准調漲0.53％，聯合大學則不被准許調漲，南亞技術學院自己撤回調漲案。

教育部表示，獲同意調漲學雜費之學校應依支用計畫執行，經費使用情形及對學生影響效益應透過相關管道周知校內師生，並於次年度函報支用情形，以利教育部了解。