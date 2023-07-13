今年大學分科測驗今天結束，考生接下來要參加分發入學。升學專家解析，今年二類組考生，要進台大的門檻是5科220分，進清大、陽明交及成大則要200分以上，進國立「中」字輩大學則要170分；此外，預估今年進台大醫學系要5科284分。

升學專家藍天予表示，今年分科測驗報考人數4.2萬人，比去年大增1.3萬人，造成落點分析更難預測。去年分發入學，一些不錯學校的社會組出現一些錄取分數非常低的「好康校系」，但今年因為社會組報考人數增加6000多人，競爭趨激烈，原本的「好康校系」錄取分數將會提高不少。

此外，藍天予指出，今年分科測驗數學甲、化學科變難，物理科及生物科則變簡單，加上報考人數大增，對二類組及三類組校系的錄取分數造成很大影響。

藍天予預估，今年二類組校系，台、清、陽明交大錄取分數會較去年提高3級分，像台大電機系去年是217級分，今年將達到220級分；中央、中山、中興及中正等「中」字輩大學會較去年提高6至7級分；其他學校則要提高10級分以上。

至於第三類組校系，藍天予預估，今年台大醫學系要5科284級分才會錄取，比去年的280級分多4級分；今年各校醫學系（自費）的門檻預估260分，比去年256分增加4分；今年各大學醫學系（公費）的錄取門檻預估是255分，比去年251級分多4級分。