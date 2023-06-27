衛生福利部統計，幼兒發展遲緩通報量連年攀升，並於2022年創新高，但近年實際接受早療服務的兒童數僅占全國幼兒人口平均約1.65％，遠低於世界衛生組織預估兒童發展遲緩發生率6％至8％，據家扶調查指出，早療照顧者很積極投入，但較缺支持，9成常親自陪孩子進行早療、逾5成常因此放棄自己安排的計劃；友善度待提升，高達7成早療家庭很少甚至未曾經驗被大眾關照與幫忙，28.3％的照顧者和孩子曾被異樣眼光看待。

家扶基金會最新《照顧者參與幼兒早期療育服務經驗與看法》分析，有高達23.98％早療家庭缺乏家庭、社區的支援與關照，且其中同時感到缺乏政府支持有24.1％；家有早療幼兒的照顧者，最盼望政府強化教育與宣導社會大眾認識早療。

家扶基金會執行長周大堯表示，家扶秉持兒童權利公約CRC與身心障礙者權利公約CRPD精神，支持特殊需求兒少健康發展、不受歧視和社會融合的精神，早療服務推動，除了大同育幼院及發展學園有專業團隊服務，對於其他服務對象也重視及早發現與介入。

周大堯說，在身障早療服務推動，家扶以家庭為中心、以社區為基礎，重視幼兒發展的權益、家庭參與重要性、以及社區資源互助協力，達到共融共好的特色，並建置「啟力學苑」線上親子學習平台、「好好長大」IG啟發親子學習力，預防因為幼兒發展和特殊需求議題，衍生更多家庭困境，或因家庭議題造成幼兒發展的困境。