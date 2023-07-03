新北板橋、汐止幼兒園風波，幼童質譜儀檢測與毛髮皆未檢出苯二氮平類及巴比妥，全案虛驚一場。台灣臨床病理暨檢驗醫學會理事長朱芳業表示，檢驗報告判讀非常專業，並不只是單純的陽性、陰性，數字高低，臨床應用還要與有無症狀一起考慮，有疑問一定要諮詢專業醫師及醫檢師，才不會誤會報告意涵，滋生不必要困擾與擔憂。

朱芳業說，一份檢驗報告的正確判讀非常重要，隨著檢驗醫學的進步，項目越來越多，有時就算是臨床醫師也會有誤解報告的時候，何況一般民眾！例如毒物篩檢就是一個很嚴肅的檢驗，其結果產生的影響非常大。所以要很小心的使用及解讀，有問題一定要請教專業人員，最好要先諮詢醫師，醫師會根據您的不適或其他需求，為您選擇適合您的檢驗項目、方法及檢體。

在醫療上，此類檢驗主要應用在評估病人的症狀是否可能由藥毒物所引起。這時候第一步就是運用藥毒物篩檢方法，由於是醫療上協助診斷有症狀的病人，陰性基本上可以排除這個可能，而陽性結果加上症狀吻合，基本上不需進行確認檢測，即可讓醫師做出正確的判斷及後續的治療決策，這時除非之後有涉及司法用途，否則是不需進行確認檢驗（如質譜儀）。

朱芳業說，有時也有民眾誤喝了不明飲料，想看看有沒有暴露到藥毒物的可能。這種情況與上述不同，因為基本是無症狀的，萬一篩檢陽性，所謂單證不立，只憑這個結果是無法認定的，這時就要進行確認檢驗，看造成篩檢陽性結果的是偽陽性或是真陽性，只有確認檢驗結果也是陽性才能判讀為陽性。

另外對於檢驗報告上「零檢出」的誤解，以尿液毒藥物檢驗為例，「零檢出」其實是一個沒有操作型定義的名詞，要先說清楚是要看到數字是0，或未檢出？如果主張是要求數字要出現0，而不論檢驗方法，那誤會可大了；如主張未檢出，那就可以討論合理的閾值，進一步正確解讀檢驗結果。

為什麼說要選擇合理閾值（或判讀標準）呢？主要是去除弱的偽陽性及干擾產生的數值，所造成不必要的困擾，及後續要接著進行的昂貴的、複雜的、耗時的確認檢驗，如質譜法。

至於閾值的訂定依據，如果是「濫用藥物尿液檢驗作業準則」有正面表列五項濫用藥物初步檢驗結果閾值（安非他命類藥物500 ng／mL，鴉片代謝物300 ng／mL，大麻代謝物 50ng／mL，古柯鹼代謝物：300ng／mL，愷他命代謝物：100ng／mL），一般會遵照其規定。至於其他未有公告者，同樣依據「濫用藥物尿液檢驗作業準則」檢驗機構得依其分析方法最低可定量濃度訂定適當閾值。

這時會採用的閾值一般會引用試劑廠商對當時申請查驗登記的閾值，以巴比妥酸鹽類及苯二氮平類為例，國內目前可取得的各品牌試劑，幾乎在研發時及後續申請核准時都是以某標準品200 ng／ml為閾值。

朱芳業表示，閾值有時也會考慮降低，例如在司法調查時的採證，如有必要，甚至會以最低可定量的數值為閾值，當然陽性時也要再用其他方法確認。不過，這時候一般會徵詢毒物檢測專家的專業意見，判讀上是小心再小心。