國民黨立委王鴻薇揭發，蔡政府不時營造台灣和立陶宛友好關係，但台立關係其實竟是建立在台灣金援和八寸晶圓半導體技術援助之上。王鴻薇近日接獲爆料，指出去年我國和立陶宛簽訂半導體合作備忘錄，沒想到立陶宛又對我國獅子大開口，資金由原來650萬歐元暴增到1400萬歐元，而且讓工研院「類無償」提供技術給立陶宛的私人公司發展半導體，而這些讓立陶宛予取予求的指令，全來自總統蔡英文。

「立陶宛如此要求極不合理！」王鴻薇將舉行記者會踢爆此事。她表示，其實針對此案，代表處堅決反對，直言「認為應該依據雙邊合作計畫，宜以對方所提650萬歐元為限，不宜因對方施壓威脅再予增加，倘施壓成功即予增加預算，未來立方各案均將比照施壓。」但是總統蔡英文親自請國安會秘書長顧立雄下令召開會議，會中拍板定案。外交部居然還「喪事喜辦」，更不要說8吋晶圓技術仍然是主流技術，根據國際半導體產業協會（SEMI）公布《8吋晶圓廠至2025年展望報告》，估計從2021年到2025年，全球8吋晶圓廠產能可望增加20％，「政府把賣台當成政績來宣揚，這是喪權辱國，就是撒幣外交！」

王鴻薇指出，2021年10月我國與立陶宛簽訂半導體合作備忘錄，原來分別由我國與立陶宛政府，共同投資一間立陶宛國內的私人企業，協助發展半導體產業，但是後來演變成我國單方面出資，雙方合作預算650萬歐元（約2.1億台幣），沒想到立陶宛獅子大開口，將合作金額倍增，要求我方支付1400萬歐元（約4.7億台幣）。2022年9月30日雙方會議中，立陶宛外交官還撂下狠話，說如果不同意，就要回報立陶宛外交部長「稱立方助台之心，高於台方助立之心。」且隨即離席會議，態度極度囂張跋扈。

「但是這樣的抬價，根本沒有道理！」王鴻薇強調，除了一開始雙方就約訂總價650萬，已經是由我國政府全額支付以外，立陶宛所要求的1400萬歐元中，有620萬竟然是要拿來跟我國工研院購買技術轉移，如此一來，等於我國工研院技術完全無償送給了立陶宛。更可議的是，明明是立陶宛和台灣的合作，但實際卻是我國把錢和技術都給主業是車輛跟踪器的私人公司做半導體，我國代表處也堅決向政府表示萬不可行，不能幫私人公司買技術，且有違國際慣例。

王鴻薇直批，沒想到消息傳回國內，國安會秘書長顧立雄卻召開會議，帶著蔡英文的指示，指示案件應該政治處理，還要外交部、經濟部、國發會「幫忙」。最後根據外交部提供資料，我政府補助1,000萬歐元，而且第一年663萬歐元已撥付工研院，「這不是喪權辱國，什麼是喪權辱國？請問蔡英文還要付這筆尾款嗎？」蔡政府外交策略，去年就開始向立陶宛靠攏，不但設立立陶宛代表處，也成立各類基金、以及交涉合作案，然而這些表面風光，卻都是延續凱子外交，不但給錢，還把我國最珍貴的半導體技術也雙手奉上了！