大聯大第二季營收亮眼 超越財測高標
半導體通路商大聯大（3702）受惠自動化需求，帶動工業電子以及車用電子等非3C市場應用需求持續，加上北美、東南亞等地客戶陸續投產，大聯大控股2023年6月營收555.4億元，相較上月537.3億元，月增3.4％；第二季營收超越財測高標達1,566.9億元，季增8.2％；上半年合併營收3,014.4億元，相較去年同期4,089.2億元，年減26.3％。
半導體通路商大聯大（3702）受惠自動化需求，帶動工業電子以及車用電子等非3C市場應用需求持續，加上北美、東南亞等地客戶陸續投產，大聯大控股2023年6月營收555.4億元，相較上月537.3億元，月增3.4％；第二季營收超越財測高標達1,566.9億元，季增8.2％；上半年合併營收3,014.4億元，相較去年同期4,089.2億元，年減26.3％。
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