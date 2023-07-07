中國大陸外交部發言人汪文斌7日主持例行記者會。有記者提問，據報導，日本內閣官房長官松野博一6日稱，中國、韓國核電廠均曾向海中排放氚濃度較高的液態流出物。日方排放氚的濃度標準，遠遠嚴於中韓等所有國家。日將依據科學觀點向中方解釋福島核汙染水排海計畫。對此，汪文斌稱，日方把福島核事故污染水與世界各地通行的核電站正常運行排水混為一談，這是偷換概念，誤導輿論。

汪文斌強調，即便不是專家，普通民眾也不難想像，直接跟福島核事故中融化的反應爐爐芯接觸的核汙染水，和不與反應爐爐芯直接接觸的核電站正常運行排水有本質不同，兩者來源不同，所含放射性核素種類不同，處理難度不同，根本不具可比性。特別是國際原子能總署，沒有評估日方核汙染水淨化設備的有效性和長期可靠性，無法保證未來30年所有核汙染水都能處理達標。

汪文斌指出，日方拿核電站正常運行排水說事，試圖為核汙染水排海的錯誤決定洗白，這是打著科學的幌子誤導國際社會。中方還注意到，日方為美化核汙染水費盡心機，包括將放射性元素氚設計成無害的吉祥物形象，還發明了「處理水」這樣的偽科學名詞。日方的目的只有一個，那就是淡化核汙染水的危害，但無論日方怎麼洗白，也不可能在國際社會面前蒙混過關。

汪文斌強調，核汙染水就是核汙染水，無論日方怎麼說，也不能把汙染水變成正常水，不能推卸把汙染水強行排海所帶來的後果和責任，覆水難收，遺禍無窮。敦促日方不要再試圖推卸責任了，老老實實地回應國際社會正當關切，停止推進核汙染水排海計畫，切實以科學、安全、透明協商的方式，妥善處置核汙染水。