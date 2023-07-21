北漂青年生活不易，一名網友分享，妹妹在台北一間飯店工作，每個月薪水28000元，生活過得很吃緊，卻堅持不願意回台中老家住，稱工作很有成就感，還說在台北的生活很快樂，讓他實在無法理解，引起網友討論，不少人卻吐槽原PO說，有沒有可能問題就出在你家？

一名男網友近日在Dcard上分享，妹妹在台北一間五星級飯店上班，月薪28000元，實領27000元，每個月房租加水電12000元，最多一個月只能存5000-6000元，讓他無法理解妹妹堅持留在北漂的理由。

男網友表示，妹妹從大二起就在這間飯店實習，如今27歲了卻連領班都不是。全家都叫妹妹回台中老家住，但是妹妹總是拒絕，說是不喜歡家裡的氛圍，且在台北工作很快樂，此外，台北交通方便，對她這種不會開車騎車的人來說很友善，加上她很愛看展，台北有各種大小不一的展覽真的很棒。

男網友表示，妹妹說她很喜歡這份工作，因為公司體制完整，除了有提供員工餐，讓她能在伙食上省不少錢，平常工作都能準時下班，值夜班、大夜班或兩頭班都有特殊加給，而公司尾牙人人有獎，平時收到的小費也通通不用上繳。且逢年過節都能收到公司發放外面要賣好幾千的商品，作為員工住同一集團的飯店也能享有員工價優惠。

男網友也說，妹妹說她從工作上獲得很大的滿足感，且因為這份工作，她看過很多國家的明星、球星、政治人物、王公貴族等。她也熱愛在飯店工作，需要臨場反應解決事情的成就感，也喜歡帶新人的感覺。

男網友指出，因為上述的原因，妹妹很想繼續留在這間飯店工作，但他覺得妹妹目光短淺，那些成就感根本比不上實質的薪水，每個月只能存那麼一點錢，生病、出國就沒了，回家住，生活費可以全部存起來不好嗎？而且家裡有人會煮飯會打掃，也不需要她負擔什麼，爸爸也還在上班，堅持留在台北的幾個破理由完全沒辦法說服家人。

貼文引起網友討論，不少人留言嗆原PO說，妹妹都說了在台北的生活比較快樂，這不就是答案了，問題應該是出在你家裡吧？「在家被你們口口聲聲稱為廢物貶低，這樣的生活會比較好嗎」、「他不是說他不喜歡家裡的氛圍了嗎」、「女生不回家通常是家庭因素，我家重男輕女，畢業後我也是打死不回家」、「你看不出來嗎？寧願吃苦也不想回去這種家庭，怎麼不檢討你們自己？」