桃園一名女子表示，日前下班回家前，先到壽司店買晚餐，返家途中遇到遊民乞討，她給對方一盒壽司，對方又要求她到超商買水，遊民被拒絕仍不死心，又向她討袋子裡全部的食物，還強調自己不是乞丐，「這對妳來說很簡單」，她將這段經歷PO上網後，引發網友熱烈討論。

原PO近日於PTT八卦板指出，16日晚上加班回家買了當地有名壽司和茶碗蒸當晚餐，途中看到掛在機車上的袋子歪斜，停在路邊整理時，一名遊民走向她，表明自己不是壞人，因義工沒送餐，導致餓了一天，希望原PO能到便利超商買水和麵包給他果腹。

原PO心裡很害怕，直接從袋子拿一盒壽司給對方，遊民接著問她有沒有水，還說沒有水吃不下去，甚至要求原PO給他零錢，原PO以沒有時間、身上都沒現金為由拒絕，沒想到遊民竟要求原PO把袋子裡剩下的食物全部給他，強調自己不是乞丐，還說「我這樣乞討也覺得很丟臉，妳能不能幫我？這對妳來說很簡單。」

原PO聽到這句話心裡很難受，認為對方手腳健全、體格高大，若覺得丟臉應該好好工作養活自己，她跟對方說聲不好意思後，趕緊發動機車快速騎走。

網友看到遊民說的話感到不以為然，「你沒有義務幫他，你已經做得很好了」、「量力而為，隨喜就好」、「好手好腳不去工作 你越幫他，他越依賴」、「這不是乞丐，什麼是乞丐？」、「你跟他說你等我一下，我打電話我找警察幫幫你」。