北漂生活不易，一名網友分享，台灣多數資源都集中在北部，有一群人從大學時期就北漂生活，畢業後留下來打拚，努力了幾10年升到主管職，以為一輩子的努力快要有回報了，想買房卻發現至少要2000萬才買得起，努力一生最終竟無法定居，引起網友討論，不少人感嘆直呼，很多北漂仔都是窮忙一生。

一名網友日前在PTT上發文表示，台灣所有的資源都集中在北部，名校多在北部，很多企業總部也都設在北部，很多人從讀書時期就開始就北漂，在台北租房子到畢業，出社會找到好的工作，努力奮鬥10幾年，好不容易爬到公司主管職，還以為人生努力有回報了，結果要買房卻發現隨便都要2000萬以上。

原PO表示，北漂要置產，薪水至少要達到醫生的工作收入，不然根本無法定居，明明已經努力一輩子了，結果還是只能租房，完全無法擁有自己的家，根本就整個廢到笑。沒有人發現自己北漂一生卻無法定居很令人難過嗎？這樣人生努力這麼久的意義是什麼？

貼文引起網友討論，不少人感嘆，很多人北漂工作都是窮忙一生。「最悲慘的莫過於北漂，養房東沒存到錢，中年後想返鄉，連家鄉也買不起」、「南北就業機會不均就是這樣」。不過，也有網友坦言，北漂工作了一輩子以後，其實蠻想回鄉下老家生活的。