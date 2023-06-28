台北農產運銷公司將進行人事改選，農委會主委陳吉仲說前高雄市長韓國瑜當北農總經理時「菜土菜金」，讓農民種菜要像下賭一樣難以預期。對此，韓國瑜今反擊表示，高官隨意批判的一席話，不僅扼殺農民朋友在農業投入的辛勞、更無視北農基層同仁多年來競競業業的付出，將北農一路走來辛苦建立的信譽用政治鬥爭輕易摧毀，實在令人無法忍受。

韓國瑜今在臉書分享北農老同事上節目說「北農最大的資產，是信譽」，並稱這句話讓他感慨萬分，他表示，辛苦的農民朋友看天吃飯，每天起得比雞早、頂著烈日汗流浹背，颳風下雨時、眉頭深鎖，生怕大半年的心血在風雨中毀於一旦，而北農的職責，就是保障農民的辛勞得到合理的報酬、也確保消費者買到品質有保障的蔬果。

韓國瑜指出，這幾年菜價不斷上漲，從民國60幾年時，平均菜價不到5元，隨著栽種技術提升、品質改良、加上大賣場、超市通路蓬勃發展，如今的菜價平均都有30多元，這是農民朋友一路走來的辛勤得到的成果，北農能做的，就是當一個最具公信力的平台，保障生產者及消費者。

韓國瑜指出，北農的員工常常是大半夜就起床上班，不論今天菜價高或低，收取的服務費都是固定的，在他任職期間，由於大家共同的辛勤努力，營業額屢創新高，這些多出來的盈餘獎金，都在每年的董事會、股東常會通過之後，平均分配給所有同仁，甚至有基層員工當年領到的獎金、若換算成年終至少超過10個月，這些資料當年全部都有會議紀錄，也早在當年的政治鬥爭中就已經被一一檢視過，完全清清楚楚、問心無愧。

韓國瑜認為，本來不在其位、不謀其政，若他離開後，北農持續穩定發展、照顧所有農民及同仁，他也樂見其成，但如今高官隨意批判的一席話，不僅扼殺農民朋友在農業投入的辛勞、更無視北農基層同仁多年來競競業業的付出，將北農一路走來辛苦建立的信譽用政治鬥爭輕易摧毀，實在令人無法忍受。

韓國瑜強調，台灣的農業生產技術相當優秀，若想要持續享有高品質的農產品，就必須好好保護農民、提高生產意願，但若最重要的農委會仍只想著操弄政治意識型態、罔顧農民福祉，長久下來，台灣的農業將受到何種傷害，相信這些時日以來，結果已不言而喻。

韓國瑜也呼籲，政府高官們不要再靠著酬庸吸食農民的血、讓基層民眾越過越苦，請負起在這個職位上該負的責任，照顧農民、照顧台灣農業，唯有做好實事，才是獲得支持的根本。