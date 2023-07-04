關西鎮鳳山溪上月遭到不肖廠商傾倒有機溶劑，影響水源，導致新埔、關西鎮一度大停水，傳出如今農民人心惶惶，擔心鳳山溪流域經過的農田遭汙染，農會恐拒絕收購，縣府農業處在6月28日已抽驗4塊土地稻作，預計10日檢驗結果出爐，若安全無虞，關西鎮農會將立即啟動收購程序，若有安全疑慮，則會協助救助事宜，降低農友損失。

鳳山溪關西淨水場附近遭汙染，但流域流經關西大片農田，引起諸多地方環保人士及農友們憂慮，擔心汙染案恐影響鳳山溪沿線農業生產環境。為確保農業生產安全並積極回應民眾疑慮，縣府農業處於6月28日會同關西鎮公所人員辦理鳳山溪流域農作物重金屬汙染監測採樣。

此次監測區域含括關西鎮上南片段南片小段、北山段及石光段等4塊土地，農業處已採樣稻作為主，環保局則另外採土檢驗，預計稻作檢驗結果將於本周內出爐，納入本次辦理監測的田區，屆時應檢具相關檢測報告辦理後續繳交公糧事宜。

農業處解釋，當時鳳山溪遭汙染時，農水處新竹處隨即停止供水，兩天後才放水，評估應該是不會有太大影響，為了謹慎起見，還是抽樣檢測，範圍從從渡船頭到石光之間流域。

由於關西鎮農會仍未啟動公糧收購動作，導致地方盛傳農會不願收購稻穀，關西農會也在近期發出公告，澄清並非不收購稻穀，而是希望等檢驗結果出爐併安全無虞後，即辦理本期稻作收購事宜，若檢測區域的稻作有安全疑慮，農會也會協助農友啟動救濟機制，對此農業處則請農會依該轄區稻作田間生育狀況適時展開公糧收購工作。