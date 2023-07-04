韓國政府表示，到2023年底，消費者通膨有機會從先前預測3.5%降至3.3%，然後明年再往下降。韓國財長指出，下半年物價增幅可能維持在2%左右，7月份可望進一步降至2%附近，故韓國通膨出現趨緩跡象。

同時，韓國統計局也表示，6月通膨已連續第5個月降低來到2.7%，增幅創2021年9月以來最小。不過，韓國央行卻有不一樣的見解並示警，今年通膨有可能會再次增溫。

韓國6月雖然首次出現16個月以來第一次貿易順差，但仔細分析後，發現晶片出口減幅正在擴大，對韓國最大貿易夥伴中國大陸也是如此。韓國政府宣布，要成為當地以出口為主的韓企靠山，計畫今年獲取350億美元海外訂單。

同時，韓國財政部也說，水電瓦斯等公共設施使用費，今年不會再漲價，希望能減緩物價大漲所帶來的生計壓力。在政府公債方面，韓國下半年計畫減少發行30兆韓元，約230億美元，且將發行最多27億美元的外匯穩定債券。