王品公布2023年6月自結合併營收17.27億元，雖月減6.9％、但年增達39.61％，續創同期新高。其中，台灣事業群13.22億元，月減7.93％、但年增達47.91％，連12月改寫同期新高。中國大陸事業群4.05億元，月減3.41％、年增達18.01％。

合計王品第二季自結合併營收53.6億元，僅季減4.08％、年增達52.77％，改寫歷史次高。其中，台灣事業群41.35億元，僅季減1.53％、年增達59.82％，創同期新高、歷史第三高。中國大陸事業群12.24億元，雖季減11.8％、仍年增達32.96％。

累計王品上半年自結合併營收109.49億元、年增達33.85％，續創同期新高，並首度突破百億元大關。其中，台灣事業群83.35億元、年增達38.85％，續創同期新高。中國大陸事業群26.13億元、年增達20.06％。

王品表示，台灣事業群6月營收連12月創同期新高，主要受惠消費持續暢旺、端午連假帶動聚餐效應，「肉次方」、「青花驕」、「和牛涮」、「夏慕尼」共締造7家千萬業績門市。同時，6月旗下5個品牌合計新展7家門市，亦貢獻營運動能。

王品台灣事業群目前共25個品牌、全台門市達317家，規模經濟效益逐步展現。而中國大陸營運亦維持穩定，隨著中國大陸商務部積極組織展開「中華美食薈」系列，希望以餐飲促消費活動提振餐飲景氣，集團對中國大陸市場仍保持審慎樂觀看法。

展望後市，看好暑假、父親節聚餐需求，王品集團加速展店腳步，精品鍋物新品牌「旬嚐」將於7月中於台北市南京東路商圈試營運、8月正式開幕，且第三季將加快展店腳步，預計將一舉新展逾10家門市，盼進一步增添旺季營運成長動能。

王品持續深耕台灣市場，目前已敲定新展45家新門市計畫，希望趕在下半年陸續開幕，全年新展門市數可望達50家高標。因此，除了持續對外徵才，也公開向全台房東招手，若有適合開店的黃金店面，歡迎與集團聯絡，由專業團隊進行開發評估。

王品看好台灣餐飲市場成長空間，董事長陳正輝透露內部已擘畫「千億市值」計畫，首階段設定營收、市占率、市值3大目標，預期透過市占率推升至30％、每年營收成長20％，配合健康方式適度擴張股本，有機會在2031年底達千億市值規模。