金管會統計，5月32家信用卡發卡機構的總流通卡數約5970萬張，月增0.91％、年增達11.07％，總有效卡數約3778萬張，月增0.94％、年增達10.37％。循環信用額度約1029億元，月減0.87％、年增4.68％，簽帳金額約3507億元，月增達21.35％、年增達35.93％。

銀行局副局長林志吉分析，5月簽帳金額跳升主要受4大因素帶動。首先，5月的商店請款入帳日共33天，較4月28天多出5天。其次，適逢母親節檔期，且民眾預先規畫6月端午連假行程，提前購物及預訂車票、住宿等，推升購物與旅遊消費需求。

最後，由於4月底適逢勞動節連假，部分當月繳款的保費簽帳金額延至5月入帳，加上民眾多集中在4月底刷卡繳牌照稅，相關遞延入帳亦推升整體金額，使5月信用卡簽帳金額達3507億元，為僅次於去年7月4079億元、2020年7月3626億元的單月第三高。

電支業務的儲值卡方面，截至5月底總流通卡數約1.66億張，月增0.81％、年增9.22％。消費總卡數1306萬張，月減42萬張或3.12％、年增達349萬張或36.47％，消費總金額65.4億元，月增2.7億元或4.31％、年增達16.5億元或33.74％。

電支帳戶至5月底總使用人數約2440萬人，月增2.22％、年增達38.64％。代收實質交易金額141.3億元，月增9.37％、年增達75.53％。辦理國內外小額匯款金額130.1億元，月減3.99％、年增達28.3％，收受儲值款項金額258.6億元，月減達14.14％、年增達26.89％。