農委會農業金融局14日表示，截至今年5月底止，全體農漁會信用部存款總餘額新台幣2兆2,090億元，較上月底的2兆2,076億元，增加14億元；放款總餘額1兆3,346億元，較上月底的1兆3,281億元，增加65億元；逾期放款金額為34.43億元，較上月底的34.42億元增加0.01億元，逾期放款比率為0.26％，與上月相同，較去年同期減少0.03個百分點。