農金局指出，全體311家信用部中，逾放比率低於1％者計有275家，其中46家逾放比率為0％，放款品質良好。備抵呆帳占逾期放款之覆蓋率為1,309.15％，較上月底1,306.07％，增加3.08個百分點。
農金局強調，將持續密切掌握信用部營運概況，瞭解問題予以協助，並強化監理工作，以監理與輔導並重方式，協助信用部健全經營，維持農業金融穩定發展。
農委會農業金融局14日表示，截至今年5月底止，全體農漁會信用部存款總餘額新台幣2兆2,090億元，較上月底的2兆2,076億元，增加14億元；放款總餘額1兆3,346億元，較上月底的1兆3,281億元，增加65億元；逾期放款金額為34.43億元，較上月底的34.42億元增加0.01億元，逾期放款比率為0.26％，與上月相同，較去年同期減少0.03個百分點。
農金局指出，全體311家信用部中，逾放比率低於1％者計有275家，其中46家逾放比率為0％，放款品質良好。備抵呆帳占逾期放款之覆蓋率為1,309.15％，較上月底1,306.07％，增加3.08個百分點。
農金局強調，將持續密切掌握信用部營運概況，瞭解問題予以協助，並強化監理工作，以監理與輔導並重方式，協助信用部健全經營，維持農業金融穩定發展。
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