農金局指出，全體311家信用部中，逾放比率低於1％者計有275家，其中46家逾放比率為0％，放款品質良好。備抵呆帳占逾期放款之覆蓋率為1,309.15％，較上月底1,306.07％，增加3.08個百分點。

農金局強調，將持續密切掌握信用部營運概況，瞭解問題予以協助，並強化監理工作，以監理與輔導並重方式，協助信用部健全經營，維持農業金融穩定發展。

2月底全體農漁會信用部逾放比率0.26％
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