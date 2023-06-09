證交所統計，9日加權指數收在16,886點，周漲179點、漲幅1.07％，產業別指數方面，漲幅以造紙類指數上漲6.84％最大，跌幅以資訊服務類指數下跌4.87％最大。

集中交易市場本周總成交值為1.474兆元，全體上市股票成交金額為1.395兆元，股票成交量週轉率為2.63％。

本周各產業上市股票成交值前三名為：半導體類3,122.67億元，占全體上市股票交易金額22.42％、電腦及週邊設備類2,223.9億元，占全體上市股票交易金額15.96％、電子零組件類1,685.55億元，占全體上市股票交易金額12.1％。

成交量周轉率前三名產業為：觀光類20.46％、電器電纜類16.25％、資訊服務類12.55％。

累計今年年初開盤迄今共100個交易日，集中市場總成交值為23.765兆元，市場日均值為2,376.49億元，股票成交量週轉率為39.39％，股票日均量週轉率為0.39％。