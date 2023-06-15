晶華國際酒店今日召開股東會，通過2022年度盈餘分配案，將分配新台幣11億4755萬9186元，每股將超額分配現金股利新台幣9.0073元，主要係因子公司匯率變動迴轉特別盈餘公積，現金股利配息率為127.04％。

經過疫情的洗禮，晶華國際酒店集團將危機化為轉機，整合永續發展的各項新視野、並融入飯店活動成為日常體驗。去年台北晶華酒店加入永續海鮮行列，與農委會漁業署、海漁基金會、臺東新港區漁會合作，成為全台灣第一家擁有「愛海店家」標章的五星級酒店，配合政府永續於漁業發展政策，攜手創造漁業產業與海洋生態保育雙贏。今年則是與洲南鹽場及在地製鹽職人合作，整合全臺八款風味各異的鹽品入饌，於二樓ROBIN’S推出「佐餐鹽盤Salt Bar」以及「晶選鹽套餐」，並訓練出全臺唯二的兩位。

「侍鹽師」隨餐講解佐餐鹽的原理與故事，期許能與臺灣在地鹽業站在產業共好的最前線，透過「產地到餐桌」的體驗，與消費者分享臺灣在地的好食材，展現與在地文化共生共榮的行動力。

晶華日前亦宣布與台灣知名的米其林綠星餐廳「小小樹食」合作，共同推動「全植性料理計畫」，呼應聯合國「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals SDGs）、善盡「食」尚潮流領導者的責任，期望透過食材的選用以及烹調方式的調整，提升消費者的餐食內容與選項，一同邁向更為健康永續之路。首波活動是於台北晶華、台南晶英、太魯閣晶英以及礁溪晶泉丰旅等四間酒店推出精心設計的「全植性」早餐、早午餐和飲品，邀請房客與饕客們一起吃的更健康、吃的更永續。

隨著晶華自創的設計風格旅店品牌「Just Sleep捷絲旅」今年3月於大阪心齋橋正式開幕迎賓、迎來海外第一家據點，目前晶華旗下共有16間飯店營運中。展望未來，集團除持續提升營收績效外，更將積極拓展晶英、捷絲旅…等品牌新據點，北投及頭城晶泉丰旅、林口晶英薈旅及墾丁捷絲旅亦將陸續加入營運版圖。期許將疫情期間所累積的積極應變能力及多元員工職能，順應國際商務觀光旅客回流，配合組織優化、海內外品牌資源整合及優勢延伸等策略，創造更大的價值回饋股東。