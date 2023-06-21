台北捷運公司為提升大台北地區觀光服務，8月將在15個車站，新增「韓語」列車到站廣播，原有13站日語廣播，再增8站轉乘車。而「台北捷運Go」App，即起英、日、韓語一同上線，只要在google play商店或App Store輸入《Taipei Metro》、《台北地下鉄》、《타이베이 메트로》即可下載。

因應疫情趨緩後，國際觀光客來台漸增，北捷於「台北捷運Go」App增設英、日、韓等版本，只要在google play商店或App Store輸入《Taipei Metro》、《台北地下鉄》、《타이베이 메트로》即可下載。讓國際旅客可透過手機App，查詢車票及旅遊票種類、路網圖、車站資訊、路線及班距、首末班車時間及帶自行車搭捷運等資訊。

北捷補充，北捷以運輸為本，近年來不斷推陳出新，帶給民眾便利貼心的服務，以「台北捷運Go」App為例，持續增加各類資訊提供，提供抽獎活動回饋，更重視雙向溝通，將創新科技精神導入服務，增加「AI智慧客服」功能。而為慶祝端午節到來，「台北捷運GO」App也加入應景動畫，給App使用者一點驚喜。