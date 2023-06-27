今（27）日下午15時35分許，新北市蘆洲區捷運站1號出口，1名正妹搭手扶梯時遭潑灑不明液體（疑似精液），因此向警方報案，警方受理後三小時將21歲胡姓犯嫌通知到案，目前依性騷擾防治法偵辦中。

警方表示，一名女子今日下午17時許至本分局三民所報案表示，15時35分許在蘆洲區捷運站1號出口手扶梯，搭乘捷運下手扶梯時遭不明人士潑不明液體（疑似精液），故至本分局報案，對該名陌生人提出性騷擾防治法告訴，警方依規定受理。

正妹事後在臉書社團「爆料公社」貼文，表示她在蘆洲捷運站遭性騷擾一事，當她發現時裙子上沾有不明液體，且後面的男子手就放在下體的位置，讓她驚慌失措，PO文一出網友紛紛留言，「太變態了，一定要抓起來！」、「超噁的」、「真希望能把他的頭像公布，讓大家知道他噁心的臉」、「神經病就好好在家關著，有夠噁心….」、「死變態」、「他X的！什麼胎哥狼都有！！」。

警方受理報案後調閱相關監視影像，鎖定有性騷擾前科的21歲胡姓犯嫌，並於報案後三小時通知犯嫌到案說明，目前警方偵訊中，訊後將依性騷擾防治法移送偵辦。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。