偷車賊行駛至屏東縣加祿路段時，疑似不熟悉路況，情急下迴轉翻車，受困車內被逮捕。（民眾提供／蕭嘉蕙台東傳真）

1輛大貨車昨下午在台東池上鄉遭竊，嫌犯一路往南行駛，行經50多公里後，被太麻里美和分駐所巡邏車發現，展開追逐，直到大貨車行駛至屏東縣加祿路段時，不明原因翻覆，嫌犯受困車內才被當場逮捕，由於全程超過100公里、橫跨2縣市，遭疑警方通報攔截系統失靈，目前嫌犯交由屏東和台東警方偵訊。

1輛遭竊的大貨車向右側翻覆，擋風玻璃出現蜘蛛網狀裂痕，1名男性竊賊受困其中，消防人員到場使用破壞器材切開擋風玻璃，順利將人救出，隨後送醫救治，目前由屏東縣和台東縣警方進行偵訊。

據了解，大貨車車主將車停放在路邊，但鑰匙未拔取便下田割稻，男竊賊順手牽羊得逞後，一路從池上鄉往南行駛，行經50多公里後，被執行勤務的太麻里美和分駐所巡邏車發現，尾隨追逐贓車，竊賊非但沒有停車就範，還沿著南迴公路持續向南竄逃，期間衝破草埔隧道攔截點，直到行駛至屏東縣加祿路段時，疑似不熟悉路況，情急下迴轉翻車，因而受困車內被逮捕，全程追逃超過100公里。

由於2星期前也發生過類似案件，有竊賊多次來回花東偷車，屢屢得手，如今加上此案，遭疑通報攔截系統有疏失，對此，警方表示己深入了解情況，會針對漏洞進行改善。