地牛翻身，深夜不平靜。根據中央氣象局資料，今（9日）凌晨連續發生5起有感地震，最大一起規模5.3、最大震度4級，五起地震都屬「極淺」地震，全台10縣市有感。

最新一起地震發生在凌晨5時22分，規模4.3，震央位於台灣東南部海域，深度24.9公里，台東縣蘭嶼最大震度4級。屏東縣2級、花蓮縣、高雄市、臺南市、嘉義縣、雲林縣、南投縣、嘉義市1級。

凌晨4時26分，規模4.3地震。(圖/氣象局)

凌晨4時26分，規模4.3地震，震央位於台灣東南部海域，深度15.7公里，台東縣最大震度3級。

3時49分規模4.7地震。(圖/氣象局)

3時49分發生4.6地震。(圖/氣象局)

3時49分發生兩起有感地震，震央都位於台灣東南部海域，規模分別為4.7和4.6，深度分別為17.1公里和18.8公里，台東縣最大震度為4級和3級。

凌晨3時47分規模5.3地震。(圖/氣象局)

凌晨3時47分規模5.3地震，震央位於台東縣蘭嶼鄉，深度12.8公里，台東縣最大震度4級、屏東縣2級，花蓮縣、高雄市、台南市、嘉義縣、雲林縣、嘉義市、南投縣、彰化縣1級。