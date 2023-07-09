地牛翻身，深夜不平靜。根據中央氣象局資料，今（9日）凌晨連續發生5起有感地震，最大一起規模5.3、最大震度4級，五起地震都屬「極淺」地震，全台10縣市有感。
最新一起地震發生在凌晨5時22分，規模4.3，震央位於台灣東南部海域，深度24.9公里，台東縣蘭嶼最大震度4級。屏東縣2級、花蓮縣、高雄市、臺南市、嘉義縣、雲林縣、南投縣、嘉義市1級。
凌晨4時26分，規模4.3地震，震央位於台灣東南部海域，深度15.7公里，台東縣最大震度3級。
3時49分發生兩起有感地震，震央都位於台灣東南部海域，規模分別為4.7和4.6，深度分別為17.1公里和18.8公里，台東縣最大震度為4級和3級。
凌晨3時47分規模5.3地震，震央位於台東縣蘭嶼鄉，深度12.8公里，台東縣最大震度4級、屏東縣2級，花蓮縣、高雄市、台南市、嘉義縣、雲林縣、嘉義市、南投縣、彰化縣1級。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。