台灣連日飆高溫，汽車內部溫度更是直逼70度，讓民眾吃不消。就有專家傳授3招，短短時間就能降溫25度，但開冷氣並非第一選擇。

頂著38度高溫，打開車門一量，車內溫度竟然是67.6度，幾乎是室外溫度的兩倍，讓人根本沒辦法坐上車。不少民眾表示，自己應對方法都是先開冷氣，在車外等待數分鐘，但其實這種方法效率不高。

有內行人在網路分享方法，表示可以先打開其中一扇車窗，接著開關車門8次，利用拉風箱原理排出熱氣，第二步才是打開冷氣，並將設定調至「外循環」，並打開所有車窗吹1分鐘，最後一步則是上車將冷氣調回內循環，關閉所有車窗，實際測試車內溫度剩下42度，短短時間就降低25度。

至於有許多民眾表示，將酒精混合水調配後，噴灑在車內可迅速降溫，對此專家指出，雖然這招確實有效，但長時間下來，酒精會對座椅皮革造成損壞，建議使用專用的降溫劑較佳。