關注美股20日表現，S&P500下跌20.88點，下跌幅度0.47％，收在4,388.71點；道瓊指數下跌245.25點，下跌幅度0.72％，收在34,053.87點；那斯達克下跌22.28點，下跌幅度0.16％，收在13,667.29點。

第一金投顧表示，近期題材類股已漲多回檔，目前仍需檢視各族群基本面狀況，並參考該產業指標公司是否有下修2023年全年展望，以及618消費節拉貨力道是否有增溫，倘若銷售不如預期，季對季及年 對年營收衰退，下半年營運將不如預期。需留意市場對個股下半年復甦力道的過度期待，所造成目前評價已過高的情況，宜待修正後找更佳買點介入。

長線上，台股聚焦2023年持續成長產業趨勢，及季報月營收等基本面選股，可持續留意展望亮眼或營收創高的投資機會，並嚴控持股水位與風險。

群益投顧分析，在端午連假前，由政策概念股接連墊檔演出，包括台廠前進巴黎航展，資金輪動至航太軍工，短線多方表態，漢翔、長榮航太、寶一、事欣科、駐龍同步上攻。其次，端午出遊帶旺觀光族群，例如雲品、夏都、富野強勢吸金，21日聚焦晶華除息9元，以及雄獅股東會行情。另外，電力政策股則還有中興電持續創新高，維護多頭火種。