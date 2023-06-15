丁俊恩是中研院、陽明交通大學生物資訊所的AI工程師，他認為高三參加全國商業類技藝競賽獲獎是人生轉捩點。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

暨大附中傑出校友丁俊恩是中央研究院、陽明交通大學生物資訊所的人工智慧(AI)工程師，獲美國俄亥俄州立大學全額獎學金，8月將前往美國攻讀博士學位，他出國前、15日回母校進行「我的人生贏在技職─勇敢轉彎走自己的路」講座，鼓勵學弟妹跨出舒適圈，勇敢追求自我目標。

丁俊恩曾就讀暨大附中資料處理科，還代表學校參加全國商業類技藝競賽獲商業簡報類優勝，甄審錄取彰化師範大學財務金融系，接著轉學至暨南國際大學經濟系，接續攻讀中山大學應用數學系碩士班，他在中研院信息技術創新研究中心擔任AI工程師，完成產學研究案後，至陽明交通大學生物資訊所擔任研究工程師，將AI技術應用在醫療影像與臨床資料。

丁俊恩認為，他就讀高中期間，感謝導師胡菁琦給予許多人生的建議、生活上幫助，他參加全國商科技藝競賽獲獎，為自己的求學歷程展開不一樣的旅程，所以他鼓勵學弟妹把握參加競賽的機會，養成每天閱讀英文文章、與外國人談天，加強英文閱讀與口說能力，累積專業能量，提升競爭力，勇敢跨出舒適圈，追求自我目標。

「丁俊恩的精神，是學弟妹學習榜樣。」校長黃方伯說，從丁俊恩的求學經驗中深知，毅力、耐力、不放棄任何讓自己成長的機會，是成功的不二法門，期勉同學能在學長寶貴經驗分享中獲益，規劃出自己的未來目標並著手進行，有夢最美，築夢踏實。