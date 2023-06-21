神隱大半年的孫正義，被網路榮景退燒以及全球經濟成長趨緩所影響，旗下的願景基金（Vision Fund）也因為投資組合中資產的價值大減，整個虧損高達數10億美元，績效已經至少5季都無法翻身。

這位65歲的執行長在這次股東常會時，使用的是柔情攻勢。孫正義說，自去年10月份以來，常常在捫心自問，自己還剩下多少年。有時候感到很空虛，還會哭上好幾天，一直哭泣個不停。

當初押對寶，提供資金給馬雲以及阿里巴巴，讓孫正義賺得是盆滿缽滿。當時，自信滿滿的孫正義，也決定在2017年推出願景基金，就是希望能趁勝追擊。沒想到這次卻翻船，所投資的科技類股價格已腰斬再腰斬，像是共享辦公室WeWork就是其中之一。

看好人工智慧AI項目的孫正義表示，自己想要繼續經營軟銀，還沒有找到後繼者。軟銀現在還有一張王牌，那就是旗下的矽智財大廠，同時也是人工智慧的核心Arm。

孫正義指出，軟銀現在手頭有足夠資金再去進行投資工作。Arm正處於爆炸性成長的開始。在過去幾年之間，孫正義也把Arm的工程師數量，增加了1倍左右。

股東大會結束後，軟銀股價收漲3.68%。2023年第2季還沒結束，但軟銀在這季已大漲至少30%，季漲幅應該可創3年來最大。同時，在過去1年期間，軟銀更是大漲近40%。

彭博社估算，若孫正義在2019年初，沒有以36億美元出脫軟銀在美國晶片製造業者Nvidia的股票，一直留到現在的話，這大約5%股份，現在價值可望高達500億美元。