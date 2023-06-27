喜歡運彩的朋友們相信對於足球「正確比數」玩法都相當熟悉，足球還有一種玩法也和「正確比數」類似常常開出高賠率的結果，那就是「上半場正確比數」，今天就來跟大家介紹一下。

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。（林勝發攝）

足球「上半場正確比數」顧名思義就是可以預測一場足球比賽上半場比賽時間完成時的比數，也是運彩賠率相對高的玩法之一，少則3～5倍，多則高達500倍，如果就某一個選項特別有把握就可以直接「單買」，也可以搭配「串關」讓賠率連續相乘把獎金變大，選項總共有16個，包括客勝1:0、2:0、2:1、3+:0、3+:1、3+:2共6個；主勝0:1、0:2、1:2、0:3+、1:3+、2:3+共6個以及和局0:0、1:1、2:2、3+:3+共4個。

1/13有位台中梧棲投注站的購券者，他買運彩時挑了8場足球賽事的上半場正確比數，並且買串8關讓賠率連續相乘來提高可能中獎的金額，分別是1.「賠率3.30倍的富勒姆Vs. 布萊頓 上半場正確比數0:0」、2.「賠率2.60倍的水晶宮Vs. 布倫特福德 上半場正確比數0:0」」、3.「賠率2.70倍的諾里奇Vs.維根競技 上半場正確比數0:0」」、4.「賠率2.60倍的布里斯托城 Vs.桑德蘭 上半場正確比數0:0」」、5.「賠率2.45倍的班來 Vs. 盧頓 上半場正確比數0:0」」、6.「賠率2.60倍的科芬特里城Vs. 羅瑟漢姆 上半場正確比數0:0」」7.「賠率2.85倍的女皇公園巡遊者Vs. 米德斯堡 上半場正確比數0:0」」以及8.「賠率2.60倍的普雷斯頓Vs. 赫爾城 上半場正確比數0:0」」，比賽結果全數命中，8場賽事賠率連續相乘的結果高達2,843.03倍，讓他小小的投注100元開心中獎284,303元。

從他的投注內容來看有2個特點，1.專挑的足球「上半場正確比數0:0」；2.透過「串關」讓賠率相乘把可能中獎金額變大。運彩足球賽事幾乎天天都有開盤，喜歡投注高賠率玩法及串關的朋友們現在就可以投注，希望您也可以中大獎。