本次緯創(3231)、ACHG Limited參與世芯-KY私募，雙方各認購690張，以世芯-KY昨日收盤價1835元計算，折價率約21%。世芯-KY此次私募主要尋求與國內外科技大廠及產業基金進行技術合作，同時充實營運週轉金，以及因應公司長期營運發展所需。

緯創看好世芯-KY專注於AI/HPC應用及車用產品，對於正積極搶攻相關領域的緯創而言，此策略投資將有相當挹注，緯創亦期望能透過合作達到綜效。

世芯-KY今年不論在股價、業績上均有亮眼表現，在北美AI客戶的晶片量產動能加持下，前5月合併營收110.39億元，年增加143.49%，也直逼去年全年的137億元，若動能得以延續，世芯-KY有機會在今年上半年營收就和去年全年打平。股價表現上，世芯-KY自年初自今，股價已經大漲約130%，漲勢凌厲。

世芯-KY持續分散市場，降低客戶過度集中的風險，法人表示，世芯-KY日益專注美國業務，尤其於今年表現強勁的AI/HPC應用。儘管美系專案(尤其係7/5奈米及以下製程)因成本較高(如第三方IP授權、EUV光罩及載板)將稀釋毛利率，但前述專案進入量產後將帶來較高營收規模貢獻，支撐世芯-KY未來數年營收成長。預期世芯-KY除自超大規模服務供應商、系統廠持續獲得專案外，還有來自美、中之車用專案，將推動世芯-KY營運持續成長。