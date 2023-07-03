小編今天（3）日精選5件不可不知的國內外財經大事。半導體第三季旺季不旺疑慮蔓延，外資除相繼為台積電打下預防針、長線維持高度看好以外，對其他指標股態度有明顯落差，里昂、匯豐證券相繼降評日月光投控（3711）至「賣出」，推測合理股價跌破百元；摩根大通證券判斷面板驅動IC（DDIC）產業高峰已過，降評聯詠（3034）。

【1】半導體警戒日月光、聯詠遭外資降評

匯豐證券指出，日月光投控飽受客戶庫存調整干擾，壓抑第二季營運表現，且因封測暨材料測試（ATM）事業需求並無明顯好轉跡象，其ATM業務可能從第二季持續弱勢到第三季。

【2】AI當道冷革命概念火紅

AI伺服器需求爆增，CSP（雲端服務供應商）及品牌業者（DELL EMC、HPE）紛紛來台下單，帶動散熱商機，雙鴻董事長林育申表示，「氣冷已經到極限，2024年之後，市場應該都會改用水冷」，「冷革命」商機一觸即發，除了雙鴻外，台達電、奇鋐、建準等散熱廠也上緊發條，做好備戰的準備。

【3】浸沒式冷卻技術 3台廠冷實力傲人

各產業對資料中心建置需求日益增溫，但在淨零排碳及永續發展的主流價值觀下，占了全球能耗約2％的資料中心產業，如何在降低耗能的同時又維持高效運算力，也為台廠帶來另一波綠色商機。包括智慧系統整合廠廣運、網通設備廠其陽及品牌業者技嘉，皆積極端出相關解方。

【4】台電砸5,528億 啟動6大計畫

為了穩定電網及接下來十年供電穩定，台電啟動六大計畫，包含台中電廠第二期新建燃氣機組計畫、興達電廠1號機改裝生質能機組計畫、大甲溪光明抽蓄水力發電計畫、變電所改建二期專案計畫、強化電網韌性專案計畫及第1期低壓AMI布建計畫等六大計畫，總計將投入5,528.12億元，從2024年起開始啟動。

【5】15檔三強股 催化台股續攻

近期台股持續受除息指數蒸發、美股波動及新台幣貶值等因素干擾波動，上周指數跌破月線及萬七關卡。展望7月行情，鑑於大盤處於多頭格局，投資專家建議以三大指標為選股方向，有彰銀（2801）、技嘉（2376）、建準（2421）、精成科（6191）等15檔三強股出列。