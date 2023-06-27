周一兩家公司在2023年Snowflake Summit活動上宣布締結合作夥伴關係。

輝達執行長黃仁勳向路透社表示，過去在進行小規模數據運算，你會將數據轉移到電腦上。但是，當你擁有像Snowflake如此大量的數據，以及一堆專有數據......那些對公司如此有價值的數據時，你會將運算轉移到數據上。在這種情況下，輝達將進行「高度工程密集型」的工作，把用於訓練和運作生成式AI模型的NeMo平台嵌入Snowflake Data Cloud平台。

聊天機器人ChatGPT引爆AI軍備競賽，並帶動輝達股價狂飆，成為第一家市值突破1兆美元的晶片公司。

Snowflake董事長兼執行長Frank Slootman表示，使用Snowflake產品來管理數據的公司，現在將能夠使用自己的數據訓練新的AI模型，在不必冒著失去控制權的風險下取得業務上的優勢。

兩家公司沒有披露此次合作的財務細節，但黃仁勳表示，隨著越來越多客戶引進AI運算，輝達將從中受益，「我們銷售更多晶片，並且我們有一個名為Nvidia AI Enterprise的AI作業系統，讓我們的晶片能夠處理AI。而這個Nvidia AI Enterprise軟體是收費的」。