蔡政府將義務役期延長至1年，民進黨總統參選人賴清德日前稱，義務役軍人不會前往海陸空戰場，引發爭議。前立委郭正亮今(27日)直接嗆賴清德「完全說謊」，國防部早就在專案報告中寫過，一半義務役會派駐到海岸守備旅，「就是敵軍登陸之後，在那邊當肉墊的！」

賴清德日前稱，「當戰爭不幸發生，主力部隊是職業軍人，義務役軍人是負責守衛基礎設施、在城鄉間進行保護工作，不會前往海陸空戰場」。

郭正亮今在政論節目《盧秀芳辣晚報》直接痛罵賴清德是「完全說謊」，他指出，義務役延為一年時就有討論過未來要派駐到哪裡，「其中有一個叫海岸守備旅，你(賴清德)都忘了？我的記憶都比你好耶賴清德」。

郭正亮指出，約一半義務役會派駐到海岸守備旅，就是敵軍登陸後，「在那邊當肉墊的！」在正規軍接觸之前，在前面擋住登陸部隊的就是海岸守備旅，「這個是國防部到立法院專案報告，裡面明文寫的耶」。

郭正亮表示，陸軍在2021年就增編了5個甲種步兵旅，這個叫海岸守備旅，萬一打仗的時候，就是跟常備部隊共同形成灘岸殲敵的關鍵戰力，是與常備部隊一起守住戰場，「海岸守備旅就佔義務役的一半」。

郭正亮續指，第一批跟敵人正面交鋒的就是海岸守備旅，因為常備部隊的武器比較精良，要放到第二線、正式交戰時才會下來，敵軍剛上岸的灘頭作戰，就是要海岸守備旅先擋一下。

郭正亮也直言，賴清德這個政見，美國聽到會非常生氣，而且講的完全都不是國軍的規劃，也絕對不是美國的規劃，美國就是覺得台灣的兵力不夠。他也提到，賴清德這句話就是在扯總統蔡英文的後腿，蔡英文沒辦法跟美國交代，賴一定會被國安團隊更正。