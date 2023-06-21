端午節連假將至，台南市警察局交通大隊今天指出，連假前一天21日下午5點過後的返鄉潮、22及23日的出遊潮、連假最後一天24日下午4點以後的賦歸潮，都會出現大量車潮，提醒民眾盡量避開車流尖峰時段，以節省寶貴的時間。

交大分析，根據先前的經驗，連假前1天的返鄉潮及下班車潮，將於下午5點過後，集中於國道一號仁德、大灣、永康及關廟交流道周邊道路；此外，台86快速公路銜接國道一號南、北雙向，以及台86快速公路銜接國道三號關廟交流道，預估將有大量車流匯流，在銜接路段會有車速較慢情形。

交大還說，連續假期第1、第2天的出遊車潮，上午集中於各交流道周邊道路，下午集中於各觀光景點周邊道路。根據過去連假的經驗，上午9點至下午1點，國道一號仁德交流道的文德路、中山路，永康交流道中正北路及中正南路，大灣交流道復興路及太子路等路段車流較多。

上午11點至下午1點，台86快速公路及台19甲銜接國道三號關廟交流道，因匝道儀控管制，可能會有等候上國道的排隊車流；在觀光地區部分，從下午2點起，安平、赤崁、海安商圈等觀光景點周邊也會逐漸湧現車流，且各地停車場停車率高，提醒駕駛朋友提前做好停車規畫。

至於連假最後一天的上午以出遊車潮為主，集中於各觀光景點周邊道路；下午車潮集中在各交流道周邊道路，預估從下午4點時起，國道一號仁德交流道的文德路、中山路，永康交流道中正北路及中正南路，大灣交流道復興路及太子路，因應返回工作地車流有增加情形。

此外，連假期間台南運河舉辦「國際龍舟錦標賽」及相關系列活動，活動期間周邊的安平路、安億路、慶平路及中華西路會有車多情形，部分路段如慶平路及育平路等有交通管制，前往參與活動的駕駛朋友，請提前做好路線及停車規畫，也可多加搭乘大台南公車前往。

交大還提醒長途行駛高速公路的駕駛朋友，除了避開車流尖峰時段外，也可以利用台61線快速公路，替代行駛國道1號或3號，悠閒地享受西部海岸線的美景。