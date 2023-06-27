今天（6月27日）凌晨，四川汶川縣境內綿虒鎮板子溝、威州鎮新橋溝兩處突發山洪土石流災害，當地通報7名群眾失聯。據極目新聞報導，27日上午，板子溝村村民向記者介紹，土石流發生時，他們村有人想到河邊停車的地方把車開出來，不料被沖走。該村共有5人在土石流中失聯，其中2人的遺體已被找到，是一對夫妻。

據四川汶川縣應急管理局6月27日上午通報，27日凌晨，汶川縣境內受無人區短時強降雨影響，綿虒鎮板子溝、威州鎮新橋溝兩處突發山洪土石流災害。目前，已妥善轉移安置受威脅群眾900餘人。經排查，7名群眾失聯，正在全力搜救中。

報導稱，災害發生後，汶川縣立即啟動山洪土石流應急預案，在綿虒鎮向前村設立了前線指揮部，應急、交通、水務、自然資源立即開展搶險救援、道路搶修、群眾安置轉移、災情評估等工作，組織公安、消防、森警、電力等409人開展失聯人員搜救工作。目前，汶川境內高速公路、國道213線、317線暢通有序。

27日上午，綿虒鎮板子溝村村民張先生告訴極目新聞，26日晚10時以後，當地下了一陣雨，但持續時間不長。半夜裡他正在家中看電視，聽到有人喊土石流來了，同時聽到轟隆隆的響聲，他趕緊帶著妻子跑到家對面的山坡上，村裡其他村民也都跑上山坡避險。事發後不久，救援人員就趕到了現場。目前，土石流將河道堵塞，在村子旁邊形成了一個堰塞湖，政府、消防、應急等正在現場處置。

「我們村有5人失聯，目前已經找到了2人。」張先生告訴記者，這5名村民包括2對夫妻和1名男性村民。他聽說其中有人是在土石流發生時，想去河邊停車的地方把自家的車開出來，不幸被土石流衝走。

板子溝村另一村民告訴記者，被找到的2人是一對夫妻，已經不幸遇難了。

汶川縣威州鎮新橋村一位民宿老闆介紹，事發時有土石流衝上了道路，當時暫停了通行，有幾名路過司機便在他家民宿辦理了入住。但入住大約一小時後，有人告知道路恢復通行，入住的司機便決定退房離去。該老闆介紹，當時主要是陣雨，持續時間不算長。

「26日晚上九點多，我們這裡下小雨，但山溝裡面的雨就可能很大。」新橋村一位村民介紹，她家距離發生土石流的新橋溝約兩三公里，當晚11時許有村幹部告知先別睡覺，擔心土石流造成險情。約數小時後，村幹部表示有人放哨，讓她們先安心休息，其間村裡沒有發生險情。

新橋村該村民表示，27日上午，她發現自家從新橋溝接的水管被損壞，導致家裡暫時沒有水可用。她還聽說有一名失聯者是一名年輕的司機，「才二十多歲，還沒結婚。」

威州鎮政府工作人員表示，相關領導官員已前往現場救援。汶川縣政府工作人員稱，目前仍在搜救中。